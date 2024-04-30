دليل الظواهر الفلكية في شهر مايو 2024.. زخات شهب واقترانات شمسية

مجموعة من الظواهر الفلكية تزين سماء مصر والوطن العربي خلال شهر مايو 2024، إذ ينطبق توقيت الظواهر الفلكية تمامًا مع التوقيت الصيفي لسماء القاهرة، ويكون أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

نستعرض الظواهر والأحداث الفلكية لشهر مايو 2024 بحسب الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر «فيسبوك».

4 مايو

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) فجر ذلك اليوم، وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ3:45 صباحًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

5 مايو

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم، وهو اقتران جميل يتراءى بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية، حيث يشرقا من نقطة الشرق تماما بغضون الـ4:20 صباحًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

5 -6 مايو

تعتبر زخة شهب إيتا الدلويات هي إحدى زختين على مدار العام يُسببها مذنب هالي الشهير Halley Comet عندما تمر الأرض في نفايات وبقايا هذا المذنب، فالزخة الثانية هي زخة شهب الجباريات التي تأتي في أكتوبر من كل عام، وسُميت زخة إيتا الدلويات بهذا الاسم لأن الشهب تسقط كما لو كانت آتية من مجموعة نجوم برج الدلو قرب نجم إيتا (ألمع نجوم هذا البرج) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء، ويصل متوسط عدد الشهب إلى حوالي 30 شهاب في الساعة، ولحسن الحظ عدم وجود القمر بالسماء في هذه الفترة سيجعل رؤية الشهب أفضل كثيرا هذا العام، علمًا بأنّ أفضل وقت للمشاهدة يكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب.

6 مايو

يقترن القمر مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس: مرسال الآلهة) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم، ويتراءى بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية، حيث يشرقا بغضون الـ 5:15 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

8 مايو

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، إذ يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يتراءى أبدا، ويكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض، وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد، علمًا بأنّ رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي (الغسق) بعد غروب الشمس مباشرة، كما تعتمد رؤيته أيضًا على نقاء الجو وصفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة، والتي يفضلها الفلكيون كثيرًا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفوتومترية المطلوبة.

9 مايو

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 26.4 درجة تقريبا، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة، ويشرق عطارد بغضون الـ5:5 صباحا، ويظل مرئيًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

12 مايو

يتراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد في الغروب قرب منتصف الليل، علمًا بأنّ بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

14-13 مايو

يتراءى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان في هذه الفترة، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير إذ نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 0:45 بعد منتصف الليل، إذ يقع الحشد النجمي خلية النحل على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

21-20 مايو

يظهر القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica، ويطلق عليه اسم «السماك الأعزل أو السنبلة»، ويعد ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة فنراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بحلول الـ 3:45 صباحا، والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

22 مايو

يظهر القمر في شكل بدر كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويستمر بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، ولا تستطيع العين المجردة تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذا يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 25 مايو، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الزهر لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب، علما بأنّ وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

23 مايو

يشرق القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب، ويكون هذا باتجاه الجنوب الشرقي بغضون الـ 8:30 مساءً حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

31 مايو

يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) للمرة الثانية خلال هذا الشهر بغضون الـ 2:00 صباحا في ذلك اليوم، وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

اقترانات مع الشمس

وهناك اقترانات تحدث مع الشمس ولكن لا يمكن رؤيتها بطبيعة الحال، لأن أي اقتران لأي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ولكن سيكون لدينا اقترانين مع الشمس هذا الشهر أحدهما لكوكب أورانوس يوم 13 مايو، والآخر لكوكب المشتري يوم 18 مايو، وهما غير مرئيان.