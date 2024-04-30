منظمة الصحة العالمية: لقاح أسترازينيكا «آمن» ولا دليل علمي على خطورته

علق الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على الأحاديث التى انتشرت حول لقاح أسترازينيكا ووجود أعراض جانبية للحاصلين على التطعيم تصل الى تجلط الدم، مشددًا على أنه لا يوجد لقاح ليس له أعراض جانبية ولكن ما هي هذه الأعراض وما تأثيرها ونسبتها بالفوائد العائدة على الحاصلين على اللقاحات.

الصحة العالمية: لقاحات كورونا آمنة

أضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: «جميع لقاحات كورونا حتى الآن أثبتت فاعليتها ومأمونيتها على المطعمين ونسبة حدوث أعراض جانبية كتجلط الدم هى نادرة الحدوث ولفئات محددة ولا داعى لإثارة القلق والتخوف للمواطنين ويجب تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام، خاصة أنه لا يوجد أدلة علمية أثبتت خطورة اللقاحات.

شدد على أنه لا توجد أي جهة أوصت بعدم الحصول على تطعميات لقاح كورونا، فهي أثبتت قدرتها فى تخفيف حدة الإصابة بأعراض فيروسي كورونا وخففت نسبة التردد على المستشفيات .

رد شركة أسترازينيكا عن وجود أعراض جانبية للقاح كورونا الخاص بها

وكانت شركة أسترازينيكا أصدرت أمس بيانا هاما قالت فيه: «نتعاطف مع كل أحبائنا ونؤكد سلامة المرضي هي أولوية الشركة، وبالدليل ثبت أن لقاح أسترازينيكا يتمتع بمأمونية وسلامة عالية، ووفقًا لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ أكثر من 6.5 مليون حياة في السنة الأولى من استخدام اللقاح، وتم توفير أكثر من ثلاثة مليارات جرعة على مستوى العالم».