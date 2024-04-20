بدأت بالانتشار.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة تهدد العالم

منذ ساعات، حذرت منظمة الصحة العالمية «WHO» من أن العالم قد يشهد وباء آخر، بسبب الانتشار المتزايد لمرض قد يكون مميتا في بعض الدول، ولا يجب بأي شكل الاستهانة به، وهو فيروس أنفلونزا الطيور الذي تسبب في 463 حالة وفاة من بين 889 حالة إصابة بشرية بين عامي 2003 و2023، ويشهد حاليًا تطورات خطيرة تثير مخاوف العلماء.

ناقوس خطر يدق من جديد

الوباء الذي تحذر منه منظمة الصحة العالمية بشكل مثير للقلق ليس جديدا، فهو فيروس إنفلونزا الطيور المعروف، لكنه بحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن» انتشر من جديد بين الماشية في الولايات المتحدة الأمريكية ليشكل رعبا عالميا، بسبب تغيرات طفيفة حدثت في الفيروس، الذي يبحث عن كائنات حية يستطيع أن يقتحم مجتمعاتها، ومؤخرا يقترب الخوف من التجمعات البشرية، فخلال عقدين من الزمان، تطور الفيروس وأصاب الكثير من الثدييات الصغيرة، وبدأ بالطيور والآن دخل الثدييات الصغيرة البرية والبحرية.

تطور خطير في فيروس إنفلونزا الطيور

بحسب «بدران» حقق فيروس إنفلونزا الطيور قفزة مثيرة للقلق، وأصبح يصيب حيوانات جديدة، مثل الأبقار والقطط والفقمات خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو تطور مفاجئ، والأبقار هي الأخطر، فهي قريبة جدا من البشر الذين يتعاملون معها يوميا في كافة أنحاء العالم، لذلك يمكن أن يصاب البشر بفيروسات أنفلونزا الطيور عن طريق المخالطة المباشرة مع الحيوانات المصابة من خلال المناولة، أو الإعدام أو الذبح أو المعالجة، أو المخالطة غير المباشر لها من خلال البيئات الملوثة بسوائل أجسام الحيوانات المصابة.

أعراض أنفلونزا الطيور عند البشر:

صعوبة في التنفس

أعراض تشبه الأنفلونزا مثل الحمى

السعال

التهاب الحلق

آلام في العضلات.

التهاب الملتحمة.

الانتقال بين البشر خطير

بحسب الصحة العالمية لا يوجد حاليا أي دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لكن الخبراء يحذرون من أنه إذا تغير هذا، فإن الوباء الناتج سيكون أكثر خطورة من كوفيد، لأن انتشار جائحة أنفلونزا الطيور بين البشر سيؤدي إلى وفاة حوالي نصف المصابين بسبب المرض.