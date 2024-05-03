نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ 7 أكتوبر

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنَّ هناك حالة من الصمت والعجز لدى المنظمات الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بغزة.

وتابع «الأسطل» في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك نحو 140 صحفيًا استشهدوا، و33 عائلة لصحفيين دُمرت منازلهم فوق رؤوسهم بقطاع غزة منذ بدء العدوان».

وأكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: «الصحفي الفلسطيني يعمل في ظروف قاسية وفي غاية الخطورة جراء العدوان الإسرائيلي، وهو وعائلته يتعرضون لاستهداف مباشر من الاحتلال».

وتابع «الأسطل»: «95% من الصحفيين في غزة نزحوا من منازلهم بعد تدميرها وقصف مؤسساتهم».

واستطرد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي محا 4 مدن في قطاع غزة خلال قصفه المتواصل».