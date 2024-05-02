مسلم: يجب استغلال التحول الكبير بالمجتمع الدولي في صالح إنهاء حرب غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن هناك دروسا جديدة ظهرت مع الحرب في غزة، بأننا لا نراهن على القادة في أوروبا وأمريكا، حيث أثبتت هذه الحرب أنهم بلا إنسانية أو قيم أو حقوق إنسان أو شيء مماثل يرددونه، لكن الرهان على الشعوب.

وأضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه عقب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، كان هناك كما كبيرا من المظاهرات خرجت في أوروبا وأمريكا، وهذا يدل على أن الإنسانية في الشعوب لكن الحكومات تبحث عن مصالحها، وكشفت عن انحيازها الواضح والأعمى لإسرائيل.

وأوضح أن كم الأكاذيب التي نشرها الإعلام الإسرائيلي في مصر يدل على الدور الشريف الذي تلعبه مصر في خدمة القضية الفلسطينية، مردفا: «هناك تحولا كبيرا حدث في المجتمع الدولي يجب أن نستغله ونستثمره في صالح إنهاء الحرب».