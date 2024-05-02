رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مسلم: يجب استغلال التحول الكبير بالمجتمع الدولي في صالح إنهاء حرب غزة

كتب:

منتصر سليمان
09:21 م | الخميس 02 مايو 2024
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن هناك دروسا جديدة ظهرت مع الحرب في غزة، بأننا لا نراهن على القادة في أوروبا وأمريكا، حيث أثبتت هذه الحرب أنهم بلا إنسانية أو قيم أو حقوق إنسان أو شيء مماثل يرددونه، لكن الرهان على الشعوب.

وأضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه عقب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، كان هناك كما كبيرا من المظاهرات خرجت في أوروبا وأمريكا، وهذا يدل على أن الإنسانية في الشعوب لكن الحكومات تبحث عن مصالحها، وكشفت عن انحيازها الواضح والأعمى لإسرائيل.

وأوضح أن كم الأكاذيب التي نشرها الإعلام الإسرائيلي في مصر يدل على الدور الشريف الذي تلعبه مصر في خدمة القضية الفلسطينية، مردفا: «هناك تحولا كبيرا حدث في المجتمع الدولي يجب أن نستغله ونستثمره في صالح إنهاء الحرب».

اقرأ المزيد:

مسلم: الحرب الإعلامية الإسرائيلية دليل على دور مصر الشريف في خدمة القضية الفلسطينية

مسلم: الإعلام الإسرائيلي ارتكب كما كبيرا من الأكاذيب.. واتهامات إسرائيل لمصر غير حقيقية

محمود مسلم: مصر تحاول الوصول لهدنة لحماية الفلسطينيين 

محمود مسلم: مصر الدولة الأكثر دراية بما يحدث في غزة

«الوطن» تحتفل بـ12 عاما على تأسيسها.. مسلم: روح الفريق سر نجاحنا.. وعمار: نعمل كأسرة واحدة
بقلم منتصر سليمان