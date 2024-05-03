«العامة للكتاب»: سلسلة حكايات نصر أكتوبر الأكثر مبيعا في معرض الشارقة

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الشارقة القرائي للطفل إقبالاً كبيرًا على سلسلة «حكايات النصر» التي صدرت بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وتتناول السلسلة قصص وبطولات الجيش المصري بهدف تعريف الأجيال الجديدة بتلك البطولات وغرس روح الانتماء الوطني في نفوسهم.

وكشفت وجيدة رضا، مدير عام منافذ البيع بالهيئة، عن تصدر سلسلة «حكايات النصر» قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بجناح الهيئة خلال أيام المعرض الأولى، مضيفة أن السلسلة لاقت رواجًا كبيرًا بين الأطفال وأولياء الأمور، الذين حرصوا على اقتنائها لتعريف أطفالهم بدور الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، حيث نفذت كامل نسخ السلسلة خلال أيام المعرض الأولى.

سلسلة حكايات النصر تتكون من عدة عناوين

وأوضحت رضا أنّ سلسلة «حكايات النصر» تتكون من عدة عناوين كل منها يروي قصة بطولة من بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر. وحرصت الهيئة على تقديم السلسلة بأسلوب شيق ومبسط يناسب أعمار الأطفال، مع استخدام الرسومات التوضيحية الجذابة.

كما شهد جناح الهيئة إقبالاً كبيرًا على سلسلة «رؤية» التي تصدرها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الأوقاف. وتناولت السلسلة مواضيع دينية وأخلاقية هادفة، من خلال قصص وحكايات مستوحاة من القرآن الكريم والسيرة النبوية. ومن أبرز عناوين السلسلة «من أعلام الصحابة»، «من أعلام التابعين»، «تعلمت من السنة»، «آية وحكاية»، و«نساء في القرآن».

حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات

وأكدت رضا حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على المشاركة في فعاليات معرض الشارقة القرائي للطفل، باعتباره أحد أهم المعارض العربية المتخصصة في أدب الطفل. وأشارت إلى أن الهيئة تهدف من خلال مشاركتها إلى تعزيز حب الأطفال للكتاب.