رئيس قطاع الإنتاج الدرامي: الشركة المتحدة تقدم محتوى يتماشى مع الأجيال الجديدة

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة، إن الصناعة متفاوتة بالنسبة لأي عمل درامي، وليست قضية عدد العمال أو الفنيين أو الممثلين في المسلسل.

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن فريق عمل المسلسل الاجتماعي يتراوح بين 150 إلى 170 عاملا، ولكن في بعض الأعمال مثل «الحشاشين» أو «جودر» يمكن أن تتخطى 250 عاملا.

وأشار إلى أن الدراما هي نص أدبي يتحول إلى صورة للمشاهد، والشركة المتحدة تتميز بأنها دائما لديها الجديد، وتقدم محتوى يتماشى مع الأجيال الجديدة.

وأوضح أن النص الأدبي يتحول للجنة القراءة، ليس لقراءة النص فقط، ولكن يحدث تطوير به وللشخصيات والأماكن والأزمنة، كما أن دينا كريم في قطاع التوزيع تقرأ النص أيضا، ويكون هناك أرضية تعاون طوال الوقت.

ولفت أن هناك تعاونا كاملا من كل القطاعات مع المنتج وفريق عمل المسلسل بما فيهم المخرج والمنتج الفني ومدير التصوير ومهندس الديكور، وهناك متابعة طوال الوقت بكل تفصيلة في المسلسل بما فيها عدد أيام التصوير، مردفا: «يوجد ميزة في الشركة المتحدة بدأنا نعمل عليها بشكل جيد هو الأساس مع أي دراما، هي الحلقات والورق».