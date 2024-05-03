ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 53

أعلنت مؤسسات الأسرى، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 53 صحفيا، منهم 43 اعتقلهم بعد السابع من أكتوبر، بينهم 4 من غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابعت مؤسسات الأسرى: «الاحتلال نفذ جرائم مروعة بحق الصحفيين في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية بغزة والعدوان الشامل في أنحاء الأراضي الفلسطينية كافة».

وأشارت إلى استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل أسوأ السياسات التي انتهجها على مدار تاريخه.