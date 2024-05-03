سبب الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.. مهنة «البحث عن الحقيقة»

يحتفل العالم في الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك لزيادة الوعي بأهمية مهنة «البحث عن الحقيقة»، وضرورة الحفاظ على حريتها، واحترام تبادل المعلومات والبينات، ونقل الأخبار الحقيقية للتعامل بشفافية مع المواطنين.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

وجاء الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بناء على توصية مؤتمر اليونسكو وإحياء ذكرى إعلان ويندهوك التاريخي، خلال اجتماع الصحفيين الأفارقة، الذي نظمته اليونسكو وعقد في ناميبيا في 3 مايو 1991، وأعلنت وقتها الجمعية العمومية للأم المتحدة في موافقتها على اعتبار يوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم كل عام يؤكد على العلاقة التاريخية بين حرية التقصي عن المعلومات، ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة من جهة أخرى.

قضايا الصحافة

ووفقًا لمنظمة اليونسكو، فإنّ الثالث من مايو يعتبر بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، والتأمل حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، كما أن هذا اليوم يعتبر فرصة كل عام للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم فداء للمهنة، وللقيام بواجبهم في جميع أنحاء العالم.