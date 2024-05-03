عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «تحولوا من حماة لمستهدفين.. معاناة غير مسبوقة لصحفيي غزة أمام الاحتلال الإسرائيلي».

وأوضح التقرير، أن هناك 135 صحفيا فلسطينيا جرى استهدافهم منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرقم هو الأعلى من حيث استهداف الصحفيين على مر تاريخ الحروب والنزاعات.

ونوه إلى أنه «خلال الحرب العالمية الثانية، التي استمرت لـ6 سنوات، قتل خلالها 69 صحفيا فقط، في مفارقة تشي بحجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال في حق الصحفيين والمدنيين العزل، وجريمتهم أنهم فلسطينيون».

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 صحفي

ولفت تقرير القناة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 100 صحفي، أبقى على 44 قيد الاعتقال الإداري، و4 آخرين تحت عنوان الاختفاء القسري، وقمع حريات أخرى ضربا بأعقاب البنادق في الضفة الغربية.

وشدد على أن «تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يتذكر أصحاب هذه الأرض أنه ما من حرية في فلسطين إلا وقد كبلت بأصفاد الاحتلال الإسرائيلي».