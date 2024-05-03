رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدور الحيوي والرائد للصحافة في مجتمعاتنا العربية كونها صوت معبر حر يستلهم منه الحقائق، مشددا على ضرورة توفير الآليات التي تضمن التعبير الحر عن الآراء عبر وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بضوابط الشفافية والحياد بعيدا عن الأخبار المضللة، ومن أجل ترسيخ إعلام عربي هادف.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس البرلمان العربي، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام.

الحرب على غزة كشفت أهمية العمل الصحفي

قال العسومي، إن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي ككل، بجميع صوره وبتنوع منصاته، في التصدي للرواية الإسرائيلية الزائفة، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية، مشيرا إلى ضرورة بلورة منظومة متكاملة تحمي الدول العربية من الغزو الإعلامي الخارجي ونشر الأفكار المتطرفة والتي تخدم أجندات خارجية تهدف لنشر ثقافة خارجة عن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي في المجتمعات العربية.

دور الصحافة مهم لصد محاولات شق وحدة العرب

وشدد رئيس البرلمان العربي، على الدور الريادي للصحافة العربية لما لها من دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك، ووحدة الهدف بين الدول العربية والشعوب العربية، لما تقوم به من دور كحائط صد للرد على المحاولات الخارجية الممنهجة الخبيثة بشق وحدة الصف العربي.

ووجه العسومي، تحية إجلال وتقدير للعاملين في مجال الصحافة، خاصة المتواجدين في أماكن الصراعات والأزمات وما يتعرضون له من صعوبات وتحديات خطيرة لنقل الواقع، مشيدا في هذا السياق بالدور القومي الذي تقوم به الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية.