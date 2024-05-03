مساعد حزب الوفد: تأسيس اتحاد القبائل العربية جاء في توقيت مهم

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن تأسيس اتحاد القبائل العربية، يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع مواجهة سيناء العديد من التحديات الأمنية المتلاحقة، بداية من الإرهاب، وحتى تهديد مخططات الكيان الصهيوني تجاه أرض الفيروز.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن فكرة تدشين هذا الكيان، ستكون سلاحا جديدا للدولة، ودليل قاطع على تماسك أطرافها وأطيافها كافة خلف القيادة السياسية، لتولي مسيرة التنمية والإعمار وحفظ سيناء من أي مخططات إرهابية خبيثة.

الاتحاد نجح في ضم القبائل العربية كافة

وأكد «الجندي»، في بيان له، أن الاتحاد نجح في ضم القبائل العربية والعائلات المصرية كافة، ما يزيد من قوة ووحدة الشعب المصري، لضمان استمرار دفع السبل كافة، لتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة في سيناء، مشيرا إلى أن مجلس القبائل العربية نجح خلال الفترة الماضية في أداء بعض الأدوار الوطنية، أهمها إطلاق مبادرة وطن واحد، لتحقيق التنمية الكاملة، بالإضافة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، للتخفيف عن كاهلهم مشقة الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تدشين هذا الاتحاد سيكون رسالة جديدة يوجهها المصريين للداخل والخارج، عن قوة وصلابة المصريين، وأنهم سيظلوا على العهد مع قيادتهم السياسية، ومستعدون للتصدي لأي محاولات فاشلة لتهديد الأمن والسلم المصري، والعمل على دعم ثوابت الدولة الوطنية، من خلال يد واحدة تجمع الكيانات القبلية كافة في إطار واحد.

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية ستكون رسالته الأولى والأخيرة هي الدولة، ودعم وتوطيد دعائم السلم والسلام وحماية الدولة من أي مخططات تستهدف تفتيت وحدتها أو تهديد أمنها.