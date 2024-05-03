مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سند أساسي لمؤسسات الدولة

قال النائب مصطفى بكري، بصفته المتحدث الرسمي لاتحاد القبائل العربية، إن إنشاء اتحاد القبائل العربية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني حقق نتائج مهمة للغاية على أرض الواقع، وأنّه يفتح بابه للجميع، واليوم صدر بيان من نقابة الفلاحين وكتلة الحوار يدعم اتحاد القبائل، وهناك أكثر من 280 نائبا أبدوا رغبتهم في الاشتراك بهذا الاتحاد.

وأوضح أنه: «لدينا مهام محددة ونتعاون مع الجميع ولسنا إطاراً حزبياً ولا نريد أن نكون كذلك ولدينا أهدافنا الوطنية ونمد يد التعاون للجميع وننسق مع الحكومة فيما يخص قضايا الوعي وحل مشاكل أبناء القبائل المتعددة».

وتابع: «نحن أمام تجربة تنمية حقيقية ومهمة في سيناء استطاعت دحر الإرهاب ونريد نقل هذه التجربة في حلايب وشلاتين وأسوان وكذلك في غرب البلاد مع ليبيا في مطروح وغيرها، وكل ذلك يستوجب تنسيقاً ويضع مهام العمل الوطني في مواجهة كل التحديات موضع العين والاعتبار مع الجميع».

وأكد النائب أنَّ اتحاد القبائل العربية سند أساسي لمؤسسات الدولة ودوره وطني بالأساس، مشيرًا إلى أنّ القبائل سواء في الجنوب أو الغرب أو الشمال الشرقي، يعاني شبابها من عديد من المشكلات، وسيعمل الاتحاد على حلها وتأهيل هؤلاء الشباب إلى سوق العمل.

وتابع أنّ اتحاد القبائل العربية في سيناء هو إطار وطني يضم كل الفعاليات الموجودة على أرض مصر، وهناك فئات متعددة موجودة ومهام متعلقة بالعمل الوطني ومساندة الدولة المصرية وتنظيم حملات نشر الوعي لمواجهة حروب الجيل الرابع.