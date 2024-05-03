«مصر أكتوبر»: اتحاد القبائل العربية سيعمل على تعزيز أمن واستقرار سيناء

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن التنسيق والتعاون بين القبائل والعائلات المصرية من خلال تأسيس اتحاد القبائل العربية، يعد خطوة ضرورية وحيوية تجاه تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار سيناء بعد أن نجحت مصر في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا التحالف سيقود مسيرة التنمية والإعمار وحفظ سيناء من أي مخططات إرهابية.

ردع محاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وشدد «الباز» في تصريحات له اليوم، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية كان ضرورة ومطلبًا شعبيًا كبيرًا لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، خاصة بعد محاولات الاحتلال الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على حماية الأمن القومي في الاتجاهات والمستويات كافة.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يعد خطوة لتعزيز روح التضامن والترابط في المجتمع المصري، وتشجيع الجميع على المساهمة الفعالة في بناء الوطن، فالجميع بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو القبلية، يشاركون في بناء الوطن وحمايته، ويخضعون لسيادة القانون وسلطة الدولة التي تقف على مسافة واحدة من كل المصريين.

إنشاء مدينة السيسي في سيناء

وأشاد بتدشين مدينة السيسي كأول خطوات التحالف، مؤكدا أن سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي خلال 10 سنوات الماضية، بعد نجاحه في القضاء على الإرهاب، مشيرا أنها رسالة شكر وعرفان من أبناء سيناء للرئيس الذي أعاد أرض الفيروز إلى حضن الوطن بعد عزلتها.