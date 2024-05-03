«إسكان النواب»: الموافقة على التصالح خلال أسبوعين حال تقديم المستندات كاملة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد مختلف تمامًا عن القانون القديم 2019 في الكثير من الأمور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية «دينا عصمت» قائلًا: «هناك تيسيرات كثيرة، وهناك مجالات كثيرة تتضمن التصالح كانت مرفوضة في قانون التصالح القديم، وسيسهم ذلك في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالبناء المخالف».

وتابع: «نرجو أن نقوم بقفل هذا الملف بعد تطبيق قانون التصالح الحالي لأن هذا الملف يشوه الوجه الحضاري لمصر، وأرجو ألا تكون هناك مخالفات بعد ذلك».

وعن طريقة تقديم طلبات التصالح، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أنه في البداية لابد من تقديم طلب للتصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل سواء أون لاين أو بالحضور في المراكز التكنولوجية، إذ يجرى إرفاق المستندات المطلوبة، وفي حالة تقديمه المستندات كاملة، يتم عرضها على اللجنة، ويحصل على الموافقة على التصالح في غضون أسبوعين.

وأكمل: «تم إتاحة أبلكيشن لمن يرغبون في تقديم طلبات التصالح أون لاين، وهناك مدة محددة لتقديم طلبات التصالح وهي 6 أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل».