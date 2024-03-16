هل سيناقش قانون الإيجار القديم في شهر رمضان؟.. رئيس لجنة الإسكان يرد

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها الأول مع عدد من المعنيين بالأمر قبل الشهر الكريم للتوصل إلى حل عادل للقضية التي تهم ملايين المواطنيين، وإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين التي استمرت لسنوات.

قانون الإيجار القديم

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة خلال مناقشتها القادمة لقانون الإيجار القديم ستراعي إحداث توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بدراسة ظروف ومصالح كافة الأطراف المعنية بالقضية، مؤكدا حرص اللجنة على التوصل لحل عادل لإنهاء القضية.