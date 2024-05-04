خبير: رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد

أكّد السيد خضر الخبير الاقتصادي، أنّ رفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لتصنيف الائتمان المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري، وسيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الداخلي والاستثمار في البلاد، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال «خضر» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر، سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو غيرها من القطاعات الاقتصادية.

تحسين التصنيف الائتماني

وأضاف «خضر» أن تحسين التصنيف الائتماني يعني أنه سوف تحصل مصر على شروط أفضل عند الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحسين روابطها المالية الدولية، مما يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنمية البنية التحتية.

رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة

وأوضح أنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في إصلاح الاقتصاد وتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية، كما يعزز تلك الثقة في الاقتصاد المصري، ويشجع على المزيد من النمو والاستثمار، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين حيث يمكن للتوقعات الإيجابية أن تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يشير إلى بيئة مواتية للاستثمار، وقد يجذب ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يحفز النمو الاقتصادي ويحفز مختلف القطاعات.

وأشار إلي إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تعني تحسين الانضباط المالي، والسياسات الاقتصادية الفعالة، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي الشامل والمرونة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.

وكانت وكالة فيتش ريتنغز قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ومشروع تطوير «رأس الحكمة» مع الإمارات.