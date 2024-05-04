«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية كتب: منتصر سليمان 12:29 ص | السبت 04 مايو 2024 تغطية القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وكالة فيتش رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وكالة فيتش: حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر جاء أكبر من التوقعات وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي وكالة «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال وكالة «فيتش»: زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات لـ213.8 مليار جنيه في 2027 وكالة «فيتش سوليشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.4% في نهاية 2023 لماذا لن ينمو الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4% في 2023؟.. وكالة «فيتش» تجيب وكالة فيتش مصر الاقتصاد المصري القاهرة الإخبارية بقلم منتصر سليمان