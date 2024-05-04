رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

كتب:

منتصر سليمان
12:29 ص | السبت 04 مايو 2024
تغطية القاهرة الإخبارية

تغطية القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وكالة فيتش رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية.

اقرأ المزيد:

وكالة فيتش: حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر جاء أكبر من التوقعات

وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وكالة «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال

وكالة «فيتش»: زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات لـ213.8 مليار جنيه في 2027

وكالة «فيتش سوليشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.4% في نهاية 2023

لماذا لن ينمو الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4% في 2023؟.. وكالة «فيتش» تجيب
بقلم منتصر سليمان