خطوات تنزيل ترددات جميع قنوات النايل سات 2024 خلال دقائق.. بضغطة زر

يواجه بعض مشاهدي التليفزيون مشكلة في أثناء متابعة القنوات، نتيجة حدوث بعض الأعطال في جهاز «الرسيفير»، مما يؤدي إلى ضياع القنوات واختفائها.

وترصد «الوطن» أبرز طريقة لتنزيل ترددات قنوات النايل سات بأنواعها، سواء كانت إخبارية أو رياضية أو ثقافية:

تردد قناة دي إم سي

التردد: 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد شبكة تليفزيون الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قنوات سي بي سي

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد قناة أون

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

قناة ON Sport 1

التردد: 11854

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة ON Sport 2

التردد: 11862

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة الأهلي

التردد: 12062

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الزمالك

التردد: 12072

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة بي إن سبورتس 1

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بي إن سبورتس 2

التردد: 11056

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد بي إن سبورتس 3

التردد: 11058

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة القاهرة الإخبارية

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة النيل للأخبار

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة مصر قرآن كريم

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الناس

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11765

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة السنة النبوية

التردد: 11855

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر

التردد: 11562

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة نايل دراما

التردد: 11843

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قناة النيل الثقافية

التردد: 11171

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط الترددات على الجهاز

ويمكن أيًضًا ضبط الترددات على جهاز الاستقبال، من خلال تشغيله والدخول إلى القائمة من خلال «الريموت»، واختيار الإعدادات أو، ثم اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القنوات منه، قبل الضغط على كلمة بحث وإدخال البيانات المطلوبة.