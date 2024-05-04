خطوات تنزيل ترددات جميع قنوات النايل سات 2024 خلال دقائق.. بضغطة زر
كتب:
أنس سعد
02:27 ص | السبت 04 مايو 2024
تنزيل القنوات
يواجه بعض مشاهدي التليفزيون مشكلة في أثناء متابعة القنوات، نتيجة حدوث بعض الأعطال في جهاز «الرسيفير»، مما يؤدي إلى ضياع القنوات واختفائها.
وترصد «الوطن» أبرز طريقة لتنزيل ترددات قنوات النايل سات بأنواعها، سواء كانت إخبارية أو رياضية أو ثقافية:
تردد قناة دي إم سي
التردد: 12092
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
تردد شبكة تليفزيون الحياة
التردد: 12206
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
تردد قنوات سي بي سي
التردد: 11785
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
تردد قناة أون
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
قناة ON Sport 1
التردد: 11854
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة ON Sport 2
التردد: 11862
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة الأهلي
التردد: 12062
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
تردد قناة الزمالك
التردد: 12072
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
تردد قناة بي إن سبورتس 1
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة بي إن سبورتس 2
التردد: 11056
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد بي إن سبورتس 3
التردد: 11058
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة القاهرة الإخبارية
التردد: 11747
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة النيل للأخبار
التردد: 11900
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة مصر قرآن كريم
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الناس
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11765
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة السنة النبوية
التردد: 11855
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الفجر
التردد: 11562
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة نايل دراما
التردد: 11843
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
قناة النيل الثقافية
التردد: 11171
استقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
طريقة ضبط الترددات على الجهاز
ويمكن أيًضًا ضبط الترددات على جهاز الاستقبال، من خلال تشغيله والدخول إلى القائمة من خلال «الريموت»، واختيار الإعدادات أو، ثم اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القنوات منه، قبل الضغط على كلمة بحث وإدخال البيانات المطلوبة.