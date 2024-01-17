بأقوى إشارة.. تنزيل جميع ترددات نايل سات 2024 Nilesat القنوات الجديدة

يبحث الكثير من المشاهدين في مصر والعالم العربي، عن ترددات القمر الصناعي نايل سات 2024، من أجل متابعة الأحداث المتكدسة في الوقت الحالي، على مستوى المجالات شتى، وذلك عبر القنوات الفضائية التي تبث على هذا القمر الصناعي، والذي يتميز بجودة عالية للصورة والصوت، ما جعله الأهم والأكثر شهرة وبحثًا وتداولًا.

جميع ترددات قنوات نايل سات 2024 وطريقة ضبطها على جهاز الاستقبال

تختلف ترددات نايل سات 2024، وفقًا لنوع القناة والمحتوى الذي تعرضه، ما بين فن ورياضة وسياسية واجتماع وغيره، إلى جانب القنوات الإخبارية وأخرى ترفيهية، ويرصد التقرير أبرز تلك الترددات.

قناة الحدث اليوم 2: 11747، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة العربية الحدث 2: 11834، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة الشرق 24: 12284، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

القنوات الرياضية

قناة أون سبورت 3: 10853، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة بي إن سبورتس 4: 11054، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة بي إن سبورتس 5: 11054، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

القنوات الترفيهية

قناة نايل دراما 2: 11843، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة نايل سينما 2: 11223، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة نايل كوميدي 2: 11223، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

القنوات الثقافية

قناة النيل الثقافية 3: 11171، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة نايل الثقافية 2 2: 11373، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

القنوات التعليمية

قناة النيل التعليمية 3: 11171، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة نايل التعليمية 2 2: 11373، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

القنوات الدينية

قناة القرآن الكريم 2: 12149، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة الرسالة 2: 11295، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة اقرأ 2: 12034، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

القنوات العائلية

قناة نايل لايف 2: 11843، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة النيل العائلية 2: 12467، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قنوات أخرى

قناة نايل سبورت 6: 11900، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة نايل سبورت 7: 11900، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة نايل سبورت 8: 11900، استقطاب دائري، معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط الترددات على الجهاز

الضغط على زر «Menu» على جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال.