«إسرائيل خسرت».. مطالبات في تل أبيب بإعلان إنهاء الحرب على غزة

بعد نحو 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وتدمير العديد من المنشآت والمنازل في غزة، وفرض حصار قاسي عليها، كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه رغم كل ما فعلته إسرائيل في الحرب، فقد خسرتها، فيما طالب مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال بضرورة إنهاء الحرب.

وكشف جنرال سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعى إسحاق باريك، أن إسرائيل خسرت الحرب بعد إخراج قواتها من قطاع غزة، ولا توجد حاليًا أي وسيلة ممكن لتدميرها، ودخول رفح الفلسطينية لن يساعد في الحرب، بل سيزيد من الخسارة، وأضاف قائلًا: «لقد خسرنا بالفعل، علينا أن ندرك ذلك، الخطر الحقيقي هو نتنياهو، وجانتس ويوآف جالانت وهارتسي هاليفي».

«نتنياهو» يعلم أنه خسر الحرب

وأكد مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، يعلم جيدًا أنه خسر الحرب: «نتنياهو يعلم جيدًا أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انهيار دولة إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، يعرف نتنياهو أن إسرائيل في وضع مسدود».

عودة الفصائل الفلسطينية بعد انسحاب العديد من القوات الإسرائيلية من غزة

وتحدثوا أيضًا عن أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، أدى إلى عودة الفصائل الفلسطينية للانتشار في القطاع مرة أخرى: «سحبنا قواتنا لأننا لا نملك قوات أخرى تحل محلها، واستعادت المقاومة الفلسطينية سيطرتها مرة أخرى».

وفيما يتعلق بالهجوم على رفح الفلسطينية، قالوا إن اقتحامها بريًا سيدمر بالكامل العلاقات الإسرائيلية مع دول العالم، وستكون لذلك عواقب صعبة.