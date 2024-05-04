هجوم إيران على إسرائيل يلهم زعيم كوريا الشمالية.. يجهز لمعارك محتملة مع أعدائه

بعد مرور 3 أسابيع على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في الـ13 من أبريل الماضي، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنّ ما حدث بين طهرن وتل أبيب ألهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ويعمل الآن على الاستفادة من «المعركة»، في أي معارك يمكن أن تشارك بها «بيونج يانج» ضد أعدائها.

وأثار الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيرات إلهام كوريا الشمالية، كما أشارت «وول ستريت» إلى أن العملية الإيرانية أعطت فكرة للزعيم الكوري حول أداء أسلحتة بلاده في حال تعرضت للهجوم، من جارتها الجنوبية أو أي دولة أخرى قريبة منها، خاصة اليابان، والتي تتشابه في دفاعاتها مع إسرائيل.

الصراع بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

وتتعرض كوريا الشمالية لتهديدات مستمرة من جارتها الجنوبية بشأن صراع يعود لسنوات طويلة، في وقت تزداد فيه التوترات بشكل كبير، فيما أعلن الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق بداية العام الجاري عن تعديل دستوري باعتبار كوريا الجنوبية «العدو الأول».

التهديدات بين كوريا الشمالية واليابان

كما تشهد العلاقات أيضًا بين كوريا الشمالية واليابان بعض التوترات على خلفية بعض القضايا بينهما، من أبرزها التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، خلال القرن الماضي مرورًا بخطف بيونج يانج مواطنين يابانيين.