وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور أسعد علي أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية «بنين» جامعة الإسكندرية.

الدكتور محمد أحمد حسن هيكل، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها.

الدكتورة أماني محمد عبدالعزيز عوض، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

الدكتورة نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

الدكتورة عفاف عبدالعزيز عبدالعزيز، عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا.

الدكتورة فاتن أحمد صديق أبوطالب، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة طنطا.

الدكتورة عبير عبدالحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم جامعة طنطا.

الدكتور أسامة حجازي عبدالسلام عبدالرحمن، عميدًا لمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية.