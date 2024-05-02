وزنه 1800 جرام.. استئصال ورم سرطاني لسيدة أربعينية بمستشفى سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بالمستشفي الجامعي استقبل سيدة تبلغ من العمر 45 سنة تعاني من تضخم وتورم شديد بالرقبة، لأكثر من 30 عاما دون متابعة، موضحا أنه على الفور جرى تشكيل فريق طبي للبدء في مراحل العلاج واستئصال الورم كلياً بنجاح.

مستشفي جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أنه عقب استقبال الحالة جرى عمل الفحوصات اللازمة لها، وتجهيزها لدخول جناح العمليات، وتجهيز العمليات الميكروسكوبية الدقيقة للتعامل مع الهيكل الكبير من الغدة الدرقية، والتعامل بشكل خاص وبحرفية مع الأعصاب والأوردة بالرقبة، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية بسوهاج مستمرة في تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكل المترددين عليها، وعلى مدار الساعة.

وأكد الدكتور سمير عبدالمجيد، مدير مستشفى الطوارئ، أن جميع الأطفم الطبية، ومعاونيهم من الإداريين والهيئات التمريضية تسعى جاهدة من أجل تقديم كل التسهيلات للمرضى وذويهم، والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس القسم، أنه على الفور جرى عمل سينيمار على الحالة، وبعد مناقشة الظروف الصحية للحالة تبين أنها تعاني من تضخم بالغدة الدرقية منذ حوالي 30 عاما بدون أي متابعة طبية، إذ جرى دخول الحالة بعد التجهيز والفحص وعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات المقطعية، وتجهيزها ودخولها غرفة العمليات.

وقال الدكتور إسلام عامر، إنه جرى استئصال الغدة كاملة وتسليك أعصاب الصوت من الغدة، واتضح أن وزنها بلغ كيلو وثمانمائة جرام، وهو كبير نسبيا وضخم في تلك العمليات النوعية، والحالة بصحة جيدة، وجرى خروجها من المستشفى وفي تحسن يومي مستمر.

يضم الفريق الطبي المشرف على إجراء العملية، الدكتور طارق فتوحي، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة، والدكتور محمود عبد الغني، مدرس مساعد بجراحة الوجه والفكين، وأطباء قسم التخدير والهيئة التمريصية المعاونة.