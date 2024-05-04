ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي.. شاركت في 400 فيلم وكرمها «السادات»

يحيى برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي، والتي بدأت حياتها الفنية مغنية في بعض الفرق الفنية، وجسدت شخصية بنت البلد في عدد من الأفلام المصرية.

ذكرى ميلاد زينات صدقي

ولدت زينات صدقي 4 مايو 1912 بالإسكندرية، ولها رصيد سينمائي كبير يتجاوز 400 فيلم، وعملت مع معظم الممثلين الكبار منهم يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وعبدالحليم حافظ وأنور وجدي.

بدأت زينات صدقي حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق الفنية، حتى شاهدها الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دورًا في مسرحية له، ودرست في معهد «أنصار التمثيل والخيالة»، الذي أسسه الفنان زكي طليمات في الإسكندرية.

أبرز أعمال الفنانة زينات صدقي

شاركت «زينات» في عدد كبير من الأفلام، بينها «إسماعيل يس في مستشفى المجانين» و«ابن حميدو»، وكرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عيد الفن عام 1976، ورحلت عن عالمنا 2 مارس 1978.