ابنة أخت زينات صدقي تكشف أسرار الفنانة الراحلة: دفنها في مقابر الصدقة شائعة

كشفت عزة مصطفى، ابنة أخت الفنانة زينات صدقي، أسرارًا من حياة الفنانة الراحلة تزامنًا مع ذكرى وفاتها، قائلة إن زينات صدقي تزوجت مرتين؛ الأولى في سن صغير من ابن عمها وكان يعمل طبيبا، وفي الوقت نفسه كانت تحب الفن فلم تستمر هذه الزيجة إلا سنة واحدة نظرا لفارق السن الكبير بينهما، وانفصلت عنه ولم تنجب منه.

زيجات زينات صدقي

وأضافت مصطفى، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، أن الزيجة الثانية للفنانة زينات صدقي كانت من حب عمرها، وظلا معا 14 عاما، ولم تنجب منه، وطلب منها ترك الفن وطلب منها أن تذهب والدتها لأختها «فاطمة» أو ملجأ لكبار السن، فرفضت وقررت ضربه بالتليفون فطلقها.

شائعات بزواج محمد فوزي من زينات صدقي

وأشارت إلى أن زينات صدقي لم تتزوج بعد ذلك، وتداولت شائعات بعدها بأنها تزوجت الممثل محمد فوزي، وهذا ليس المطرب المشهور، مردفة: «عندما توفي هذا الممثل على مسرح نجيب الريحاني خلال عرض مسرحية مشتركة فيها، قررت دفنه في مدفنها».

ولفتت إلى أن زينات صدقي لم تدفن في مدافن الصدقة، ولكن لديها مدفن كبير دفنت فيه، وكتبت عليه «مدفن ابن السبيل».