الأوراق المطلوبة لـ«نموذج 1» لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء

ناشدت محافظة القاهرة المواطنين الراغبين في التقدم على التصالح في مخالفات البناء بضرورة تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 5 من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى ضرورة ملء نموذج التصالح في البداية، فضلا عن استفياء الأوراق المطلوبة لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء.

حالات تقنين وضع اليد

وأشارت محافظة القاهرة إلى الأوراق المطلوبة للتقدم لطلب التصالح في مخالفات البناء، وهي التالي:

- في مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك دولة لابد من الحصول على موافقة تقنين وضع اليد

- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد

- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق

- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدرالتقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير مهندس نقابي إذا كانت المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا تتجاوز ارتفاع 3 أدوار

- إقرار بصحة المستندات المرفقة بطلب التصالح والبيانات المثبتة به منها المساحة والأدوار

- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.

- تقديم ما يوضح تاريخ ارتكاب مخالفة البناء محل التصالح

- إيصال دال على سداد جدية التصالح ورسم فحص التصالح