القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة عيد القيامة المجيد لعام 2024 ، جاء نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يطيب لي أن أبعث لقداستكم بأسمى آيات التهاني بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى الإخوة الأقباط من أبناء مصر بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي تؤكد دوماً أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد .

وبهذه المناسبة المجيدة التي فإنني أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب.

حفظ الله مصر وبارك عطاءكم وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي من الأقباط بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.