شم النسيم 2024.. اعرف الموعد وسبب الاحتفال وقصة ارتباطه بعيد القيامة

يرتبط شم النسيم باحتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة يوم الأحد 5 مايو المقبل بعد نهاية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا من الانقطاع عن الطعام الحيواني والصوم الانقطاعي.

موعد شم النسيم 2024

ويحل موعد شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024، وتعني كلمة «شم النسيم» بستان الزروع وهي كلمة قبطية أصلها شوم وتعني بستان وكلمة نيسيم وتعني الزروع.

البابا شنودة يوضح سبب ارتباط شم النسيم بعيد القيامة

وحول سبب ارتباط شم النسيم بعيد القيامة قال المتنيح البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة، إن هناك سببين لارتباط شم النسيم بعيد القيامة، السبب الأول هو عدم أكل اللحوم والدواجن والأسماك خلال الـ55 يوم للصوم الكبير فقرر المسيحيون تأجيل الاحتفال بعيد الربيع إلى ماهو بعد عيد القيامة ليأكلوا السمك المملح فيكون أول أيام العيد لأكل اللحوم، واليوم الثاني لأكل السمك المملح كما أنهم لم يكونوا متفرغين لعمل الأكل في الأعياد فكان السمك المملح الأسهل.

وأضاف أن السمك كان يشير إلى العصر المسيحي الأول وزمن الرسل لأن الأغلب كان يعمل في صيد السمك والتلاميذ يأكلوا السمك كما أنه تمت الإشارة إلى التلاميذ بعد القيامة أكلوا السمك في إنجيل يوحنا، مضيفا أن الجو لا يعتدل إلا يوم شم النسيم التالي للعيد أي كان الوقت الذي يأتي فيه.

ويعد شم النسيم أحد أيام الإجازات الرسمية في الدولة المصرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن أجندة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين.