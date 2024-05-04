«القومي للمرأة» يشيد بترجمة أعمال درامية للغة الإشارة في موسم رمضان 2024

استعرضت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، تناول الدراما الرمضانية والبرامج والإعلانات التجارية للمرأة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوي الهمم، للعام السادس على التوالي، وما يخصهن من قضايا.

قضايا الإعاقة في الدراما

وتابعت اللجنة في بيان: وفي سبيل خروج الرصد بشكل علمي مدروس يجمع بين الخبرة في الإعاقة والإدراك لخريطة الإعلام أعدت لجنة المرأة ذات الإعاقة استمارة بحثية وزعتها على عدد كبير من المهتمين بقضايا الإعاقة المتابعين للدراما.

وجاء في مقدمة نتائج الرصد ظهور 162 شخصية لنساء ذات إعاقة وأمهات لأشخاص ذوي الهمم من بين 1421 شخصية نسائية تقريبا، وهو ما يعني زيادة عن العام الماضي بمقدار 50% تقريبا.

وجاءت الأعمال الدرامية والإعلانات التجارية والتوعوية التي ظهرت فيها نساء وفتيات ذات إعاقة في الدراما كالتالي، مسلسل محارب ظهرت البطلة في دور دينا في حلقات المسلسل تعاني إعاقة حركية بسبب حادث وتتحرك على كرسي متحرك، ومسلسل عتبات البهجة تم عرضه مترجم للغة الإشارة، ومسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني منه يعرض مترجم للغة الإشارة كما تظهر الجدة على كرسي متحرك وتتجول مع حفيدها، ومسلسل صدفة ظهرت شخصية منار تعرضت لحادث بعدما أفقدها القدرة على الحركة وظلت لمدة طويلة على كرسي متحرك، ومسلسل فراولة الحلقة الثانية شهد ظهور صديقة البطلة بإعاقة حركية على كرسي متحرك، ومسلسل مليحة الحلقة الثانية ظهور شخصية ثانوية إعاقة حركية، ومسلسل جودر وفي الحلقات ظهور سيدة مسنة من ذوي الهمم.

وواصل البيان: أوصت اللجنة على أنها تثمن الاستجابة لما طالبت به في تقريرها الأعوام السابقة من ضرورة التفات صناع الدراما لجعل قضايا النساء والفتيات ذات الإعاقة محور لبعض أعمالهم وتناول هذه القضايا بإيجابية.

كما أشادت بتجربة ترجمة أعمال درامية للغة الإشارة وتدعو إلى زيادة أعداد الشخصيات التي عرضت لقضايا نساء وفتيات ذات إعاقة في الأعمال الدرامية والإعلانات الترويجية والتوعوية والبرامج الدرامية، وضرورة الالتفات بشكل أكبر إلى شخصيات وقضايا المرأة ذات الإعاقة.

سياسة تعليمية دامجة للمرأة ذات الإعاقة

وجددت اللجنة مطالبتها للمؤسسات التعليمية المتخصصة في تخريج كوادر العمل الدرامي بمختلف تخصصاتها بأن تتبنى سياسة تعليمية دامجة للمرأة ذات الإعاقة وتفتح أبوابها لانضمام فتيات ونساء ذات إعاقة.

وأكد البيان أن هذا التقرير يأتي في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، برصد وتحليل صورة المرأة في الإعلام المصري بوجه عام، وتأثيرها على المجتمع وهو أحد أهم وأبرز الأدوار الرئيسية التي تحرص لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني على القيام بها ليس خلال شهر رمضان فقط بل على مدار العام.

رصد وتحليل مضمون الإعلانات التجارية

وأعدت لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني، التقرير، ويشمل تحليلًا متعمقًا لـ38 مسلسلًا مصريًا تم عرضها على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى رصد وتحليل مضمون الإعلانات التجارية وأيضاً حملات الخدمة العامة التي تتزايد بشكل لافت للنظر خلال شهر رمضان مع متابعة للبرامج والتغطيات الصحفية والإعلامية وردود الأفعال على السوشيال ميديا.