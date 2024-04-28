«القومي للمرأة» يكشف أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج (فيديو)

إجراء الفحص الطبي إحدى الخطوات المهمة لإتمام الزواج، وتوجد العديد من الفوائد لإجراء تلك الفحوصات قبل الزواج، فهي تسهم في حماية كل من طرفي العلاقة من أن يكون عرضا لأي ظواهر طبية سلبية.

أهمية الفحص الطبي قبل الزواج

وتناول المجلس القومي للمرأة مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوضح من خلاله أهمية إجراء هذا الفحص ويحث المواطنين المقبلين على الزواج عل الإقبال عليه.

وأوضح القومي للمرأة أن الفحص الطبي قبل الزواج يكشف احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الوراثية، خاصة في حالة زواج الأقارب والتي من الممكن أن ينتج عنها أطفال ذوي إعاقات مختلفة، كما يسهم في الكشف عن بعض الأمراض المعدية، منها على سبيل المثال: الالتهاب الكبدي الفيروسي c وb، أو مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

التخطيط للإنجاب بشكل سليم

ولفت المجلس القومي للمرأة، إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج يسهم في توفير المعلومات عن الحالة الصحية العامة للزوجين، ما يساعدهما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب في المستقبل، وفضلا عن أن بعض الفحص يجري إعطاء المشورة الطبية للخطيبين حول احتمالية انتقال الأمراض المعدية للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات البديلة لمساعدتهم في التخطيط لأسرة سليمة وصحية.