«صحة القومي للمرأة» تعقد الاجتماع الدوري لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

الوفاة المفاجئة والنوبات القلبية

أكدت الدكتورة أحلام حنفي رئيس الصحة والسكان بالقومي للمرأة أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها الوفاة المفاجئة، والنوبات القلبية خاصة لدى الشباب، والتأكيد على توفير أدوات وأجهزة الإنعاش القلبي والرئوي السريعة والأفراد المدربين في التجمعات والنوادي وأماكن التجمعات والمدارس والجامعات.

السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة

كما أكدت عضو القومي للمرأة على أهمية السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة وذلك من خلال تشجيع ممارسة الرياضة خاصة المشي لجميع الأعمار.

وناقش الاجتماع مشكلة هدر الطعام وآثارها السلبية والاقتصادية على الفرد والمجتمع من خلال استعراض أسبابها ونتائجها، وعدد من النصائح للسيدات التي تساهم في تقليل نسبة الهدر من الطعام.