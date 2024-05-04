تعاون مصري - أردني لبحث فرص الاستثمار الزرعي بين البلدين

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس خالد الحنيفات، بوزير الزراعة الأردني لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وإنتاج التقاوي وكذلك متابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين في مصر والأردن.

وجاء ذلك اللقاء على هامش ترأس وزير الزراعة المصري للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

مناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة

وفي سياق متصل، التقى القصير بالدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة، وأضار القصير، خلال اللقاء إلى بعض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وإتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل جمهورية مصر العربية.

من ناحيته عرض الزعابي الأنشطة التي تقوم بها الهيئة وأوجه التطوير المتاحة وإعادة هيكلة للمشروعات ووضع معيار ومؤشرات لقياس الأداء لضمان نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها، فضلاً عن أهمية توجيه الاستثمارات المستقبلية للهيئة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر لخدمة الامن الغذائي العربي خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.

تنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصر

الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية وتقوم الهيئة بتنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصر بنسب مختلفة من رأس المال.