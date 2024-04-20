نائب بـ«الشيوخ»: القطاع الزراعي الأكثر توفيرا لفرص العمل

قال المهندس محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن وزارة التخطيط أعدت تقريرًا كشف أن القطاع هو الأكثر توفيرًا لفرص العمل؛ لأنه قطاع متعدد ومتشعب المجالات، وبشكل خاص إذا تم إضافة الجزء المتعلق بالتصنيع الزراعي، موضحًا أنه خلال السنوات الأخيرة أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع من خلال التوسع بالرقعة الزراعية وتعظيم القيمة المضافة.

الأمن الغذائي على أجندة اهتمام القيادة السياسية

وأشار «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة احتل الأمن الغذائي أولوية كبيرة على أجندة اهتمام القيادة السياسية؛ لأنه يمثل الأمن القومي الغذائي المصري في ظل التحديات الكبير التي يشهدها العالم مؤخرًا.

وشدد على أنه في السابق كان هناك مطالب دائمًا بأن يكون هناك دعم للمزارعين والفلاحين بتوفير الاحتياجات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، وكان هناك مشاكل خاصة بالأسمدة ولكن جرى حل هذه المشكلات، وكان هناك مشكلات متعلقة بالري وجرى حلها أيضا.