شاحنة وقود تتسبب في انفجار هائل على أحد الجسور بولاية أمريكية (فيديو)

وقع انفجار مروع نتيجة اصطدام شاحنة وقود بعدد من المركبات على أحد الجسور في ولاية كونيتيكت الأمريكية، وكانت الشاحنة محملة بحوالي 8500 جالون من البترول، ليخرج بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن»

وكشف حاكم الولاية، نيد لامونت، ترميم المنطقة المحيطة بالجسر العلوي I-95 في جنوب شرق ولاية كونيتيكت، وسيتم إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع - وربما لفترة أطول -، بسبب أعمال إصلاح وإعادة بناء الجسر المتضرر من الحريق بعدما اشتعلت النيران فيه.

وأضاف لامونت أن الحريق تسبب في أضرار هيكلية كبيرة لجسر علوي I-95، وليس من الآمن استخدام الطريق في هذا الوقت، معلنا حالة الطوارئ بعد الحادث للمساعدة في سرعة الانتهاء من ترميم الجسر.

if you were planning to drive somewhere in Connecticut today: don’t pic.twitter.com/P7IuCGxUep