نشوب حريق هائل في 200 شجرة نخيل بإدفو شمال أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع في أشجار النخيل بقرية الصعايدة بكلح الجبل، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.

وأوضح إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، في بيان له اليوم، أنه جرى السيطرة على الحريق، بالتعاون مع 6 سيارات إطفاء وطلمبات ومواتير ضخ المياه.

الحماية المدنية تنجح في السيطرة على الحريق

وأفاد بأن فرق التدخل السريع تواجدت لمواجهة الحريق، وبفضل جهود فرق الحماية المدنية تمت السيطرة عليه بنجاح، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح «سليمان» أن قوات الحماية المدنية استخدمت لوادر لتقليم وإزالة أشجار النخيل التي اشتعلت فيها النيران، وبلغ عددها حوالي 200 نخلة، وجرى تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق، شب حريق هائل في أحد المحلات التجارية بسوق مدينة إدفو شمال أسوان؛ إذ التهمت النيران محتويات المحل، ونجحت قوات الحماية المدنية بمدينة إدفو في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، وأكدت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.