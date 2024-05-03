رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس الأوكراني يناشد أمريكا بسرعة تمرير المساعدات العسكرية في أقرب وقت

كتب:

محمود هاني
12:54 م | الجمعة 03 مايو 2024
الجيش الرروسي

الجيش الرروسي

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بتسليم باقي المساعدات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وقال في منشور له على تطبيق «تليجرام» إنه أطلع كاميرون خلال اجتماع بينهما في كييف على أوضاع الجبهة.

تأخر المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا قد يفقدها قيمتها

وفي ظل هذه التصريحات، ذكرت مجلة «Responsible statecraft» الأمريكية أن تأخر المساعدات الأمريكية قد يفقدها قيمتها ويعطي وظيفة دفاعية لأوكرانيا فقط، ويدفع موسكو نحو اكتساب مزيد من الأراضي في كييف، في وقت انتظار أوكرانيا للدفعة الأمريكية الثالثة من المساعدات.

الفجوة بين إعلان المساعدات ووقت وصولها 

وعبر وزير الخارجية الأوكرانية، ديمترو كوليبا، خلال مقابلة صحفية مع مجلة «فورين بوليسي» يوم الأربعاء الماضي، عن تشاؤمها من قتامة الوضع الراهن في حرب بلادها مع روسيا وعن ما يمكن أن تحققه المساعدات الأمريكية في الوقت الراهن.

ونوّه كوليبا بامتنانه للمساعدات، أعرب عن أسفه عن بطء عملية تسليمها قائلا: «هناك فجوة زمنية بين الإعلان عن الحزمة واللحظة التي يمتلك فيها جنديا مدفعيا أوكراني المزيد من القذائف التي يحتاجها»وأضاف: «هذه اللحظة لم تأت بعد، لأن كل ما تم الإعلان عنه، ونحن ممتنون له ونقدره لا يزال في الطريق. وبالتالي، في هذه الفجوة الزمنية، قد تتقدم القوات الروسية وتسيطر على المزيد من الأراضي».

اقرأ المزيد:

أمريكا اتهمت روسيا باستخدامه ضد أوكرانيا وأثارت جدلا.. ما هو الكلوروبيكرين؟

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعلن السيطرة على بلدة بيرديتشي شرقي أوكرانيا

مستشار خارجية أوكرانيا: أصحاب البنوك الأوروبية يتخوفون من مصير أموالهم في روسيا

عرض ترفيهي في أوكرانيا ينتهي بكارثة.. ماذا حدث لطفلين داخل سيرك؟

«الدفاع الروسية»: مقتل 1150 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

معلومات عن نظام باتريوت.. واشنطن رفضت تزويد أوكرانيا به

وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من المدفعيات والدروع

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تقصف قطارا يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

«بوليتيكو»: حزمة مساعدات أمريكية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: الحديث في الداخل الروسي يدور عن تقسيم أوكرانيا
بقلم محمود هاني