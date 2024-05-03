الرئيس الأوكراني يناشد أمريكا بسرعة تمرير المساعدات العسكرية في أقرب وقت

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بتسليم باقي المساعدات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وقال في منشور له على تطبيق «تليجرام» إنه أطلع كاميرون خلال اجتماع بينهما في كييف على أوضاع الجبهة.

تأخر المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا قد يفقدها قيمتها

وفي ظل هذه التصريحات، ذكرت مجلة «Responsible statecraft» الأمريكية أن تأخر المساعدات الأمريكية قد يفقدها قيمتها ويعطي وظيفة دفاعية لأوكرانيا فقط، ويدفع موسكو نحو اكتساب مزيد من الأراضي في كييف، في وقت انتظار أوكرانيا للدفعة الأمريكية الثالثة من المساعدات.

الفجوة بين إعلان المساعدات ووقت وصولها

وعبر وزير الخارجية الأوكرانية، ديمترو كوليبا، خلال مقابلة صحفية مع مجلة «فورين بوليسي» يوم الأربعاء الماضي، عن تشاؤمها من قتامة الوضع الراهن في حرب بلادها مع روسيا وعن ما يمكن أن تحققه المساعدات الأمريكية في الوقت الراهن.

ونوّه كوليبا بامتنانه للمساعدات، أعرب عن أسفه عن بطء عملية تسليمها قائلا: «هناك فجوة زمنية بين الإعلان عن الحزمة واللحظة التي يمتلك فيها جنديا مدفعيا أوكراني المزيد من القذائف التي يحتاجها»وأضاف: «هذه اللحظة لم تأت بعد، لأن كل ما تم الإعلان عنه، ونحن ممتنون له ونقدره لا يزال في الطريق. وبالتالي، في هذه الفجوة الزمنية، قد تتقدم القوات الروسية وتسيطر على المزيد من الأراضي».