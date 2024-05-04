«التعليم العالي»: فتح باب التقديم في منح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشجيع تمويل المشروعات البحثية التي تخدم خطة التنمية المستدامة في المجالات الزراعية والصناعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتوافق مع خطة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن، ورفع معدلات التنمية في الدولة، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في خدمة قضايا المجتمع والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال يعد من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مسابقات وزارة التعليم العالي

وأوضح المكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للحصول على منح لتمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة وتحسين إنتاج الطعام وتعزيز الصحة العامة مقدمة من «The conservation, food,and health foundation»، ويتم فتح باب التقدم لهذه المنح للمنظمات غير الحكومية، وكذا للكليات والجامعات والمراكز البحثية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الإعلان أن المؤسسة المتقدمة للمنح تحصل على تمويل للمشروعات يتراوح بين 25 - 50 ألف دولار سنويًا، ولمدة عام أو عامين، وذلك وفقًا لخطة المشروع، علما أن التقديم مفتوح حتى الأول من شهر يوليو القادم.