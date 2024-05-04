عضو تحالف العمل الأهلي: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بداية لمرحلة جديدة

أكدت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مرسال» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية صدور القرار رقم 149 لسنة 2024، بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أن التحالف يدخل مرحلة جديدة بعد تأسيسه بشكل رسمي، ليواصل دوره التنموي في خدمة المجتمع.

التحالف أصبح زراعا تنموية مهما داخل وخارج الدولة

وقالت هبة راشد، لـ«الوطن»، إن التحالف أصبح زراعا تنموية مهما داخل وخارج الدولة، من خلال الدعم الكبير الذي قدمه لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن التحالف الوطني تجربة فريدة في العمل الأهلي إذ نجح في القضاء على ازدواجية المنفعة بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه.

تأسيس التحالف بشكل رسمي

ولفتت إلى أن إعلان تأسيس التحالف بشكل رسمي خطوة مهمة نحو التنسيق والتعاون بشكل أكبر لتحقيق الانتشار في كل المناطق والوصول إلى المستحقين بشكل أسرع وأوسع.