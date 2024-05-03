«التحالف الوطني»: وصول 40 شاحنة تحمل 703 أطنان مساعدات غدائية إلى غزة

نشر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منشورًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوضح من خلاله أنّ القافلة السابعة التابعة لبنك الطعام المصري عضو التحالف، نجحت في عبور الحدود إلى قطاع غزة.

703 أطنان من المساعدات الإنسانية

وأكد بنك الطعام أنّ هذه الخطوة تعبر عن الروح الإنسانية والتكافل التي تميز المجتمع المصري، وتؤكد الدور المهم الذي يلعبه بنك الطعام المصري والتحالف الوطني في مد يد العون والمساندة لأهالي غزة، وتعتبر هذه القافلة جزءًا من سلسلة مستمرة من الجهود الرامية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظروفه الصعبة.

تجسيد قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية

ولفت بنك الطعام المصري إلى أنّ هذه المبادرة تجسد قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه العمليات التنموية المشتركة، إذ إنّ دعم الشعب الفلسطيني من أولويات عمل الدولة المصرية

وأضاف المنشور: «نأمل أنّ تسهم هذه القوافل في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا في غزة، وأنّ تعزز من قدرتهم على الصمود والتغلب على الصعاب. وندعو الله أن يتقبل من الجميع هذا العمل، وأن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يحقق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني».