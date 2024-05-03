التحالف الوطني يكرم العاملين في مصانع شبرا الخيمة.. هدايا ودعم عيني (صور)

في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور، احتفى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعيد العمال، معبرًا عن تقديره العميق لجهود العمال الدؤوبة وإسهاماتهم القيمة في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.

احتفال التحالف الوطني بعيد العمال

وكرم التحالف الوطني العمال في مختلف القطاعات، من حي غرب وشرق شبرا الخيمة، إلى شركة الكهرباء وشركة المياه في المنطقة نفسها، مرورًا بعدد من المصانع الرائدة، وفقا لمنشور نشره التحالف عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يأتي هذا الاحتفال تأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه العمال في تحقيق التقدم والازدهار.

شهادات تكريم وسلع غذائية

وقام التحالف الوطني بزيارة كل عامل، وتقديم وسام الشكر وشهادة تقدير تعبيرًا عن الامتنان لما يبذله من جهد وعرق في سبيل رفعة الوطن.

ولم يقتصر احتفال التحالف الوطني بعيد العمال على التكريم الرمزي، بل شمل أيضًا توزيع كارتونات تحوي سلعًا غذائية، لتعود بالنفع على العمال وأسرهم.

جاءت المبادرة من خلال أمانة القليوبية ومؤسسة مجاهد نصار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث يجتمع الجميع للاحتفال بالعمال المثاليين الذين يُعتبرون قدوة في الإخلاص والتفاني في العمل.