الشيخ محمد أبوبكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة ميار الببلاوي

تقدم محامي الداعية الإسلامي محمد أبوبكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي، التي صرحت في برنامج تلفزيوني، بحدوث طلاق بينها وبين زوجها 11 مرة، وهو ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم «أبوبكر»، في البلاغ، الفنانة ميار الببلاوي بالتشهير به على المواقع الإخبارية وتهديده بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تمنعه من إصدار الفتاوي، وكان ذلك أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع محاميه في البلاغ: «كما نشرت الفنانة ميار الببلاوي أخبارا كاذبة عن الشيخ محمد أبوبكر، وكان ذلك بهدف التشهير به والإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث أضرارا معنوية».