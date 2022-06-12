تفاصيل مرض نجل الفنانة ميار الببلاوي.. وآخر تطورات حالته الصحية

تفاصيل مرض نجل الفنانة ميار الببلاوي من أكثر العبارات البحثية التي تصدرت قائمة تريندات اليوم، خاصة بعد استغاثة، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابته بجرثومة في المعدة، ربما تحيل ذهابه إلى آخر مادة في كلية سياسية واقتصاد .

وقالت ميار الببلاوي لـ«الوطن»: «الدكتور طمني، وقالي ابنك عنده مرض في فيروس في المعدة، وبيخف بعد 3 أيام، ولكن أعراضه صعبة، وكان يهمني يروح الامتحان لأنها آخر سنة، لكن لما شفت حالته صعبة قلت يارب يقف بس على رجله».

وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «بجد عاجزة عن الشكر وربنا مايحرمني منكم ولا من دعائكم، ابني خلص امتحانه ودعائي ودعاؤكم وإحساسه بيا وقبل كل ده رب العالمين يرسلوا الامتحان يمكن أقل من اللي كنت عاوزاه بس أكتر من اللي كنت متوقعاه، اللهم لك الحمد».

تطورات الحالة الصحية لـ نجل ميار الببلاوي

وقالت ميار الببلاوي في تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله ابني راح الامتحان، أصحابه جم ومسندينه، هو كل حاجة ليا في الدنيا، لأني فقدت والده وهو عنده سنتين، ومن بعد وفاة ماما وقلبي دايمًا مقبوض، خاصة إنها تعبت نص ساعة وماتت».

ودخلت ميار الببلاوي في حالة بكاء مرددة: «الحمد لله فضل ونعمة من ربنا، هو اتحسن، بس قلبي واجعني أوي عليه، ماكنتش قادرة أشوفه وهو مش قادر يقف على رجله».

وتابعت: «الدكتور بيعالج ابني في البيت، وعلقله محاليل، لأنه بيعاني من مشكلة في المعدة، والدور منتشر بين جيله بصورة كبيرة، ومن المقرر أن يتحسن خلال 3 أيام فقط».

نجل ميار الببلاوي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض نجلها لأزمة صحية، وكتبت: «إيه ده، إيه الدنيا دي، إيه الناس دي، الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، ولا يفرق مع حد كله بيقول يالا نفسىي، ولو ليه مصلحة عندك يعملك نفسه مروحة، ولو ملوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالت لي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلني للي جاي».