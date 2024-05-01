وفاة عم الفنانة ميار الببلاوي

حالة من الحزن تمر بها الفنانة ميار الببلاوي بعد وفاة عمها، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة عم ميار الببلاوي

ونعت الفنانة عمها الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة: «يا رب الصبر من عندك في اللي أنا فيه ده، اخترت إلى جوارك عمي الحاج سيد، أغلى وأحب إنسان ليا في حياتي، الضهر والسند، نور عيوني، عمي حبيبي وصاحبي، أطيب قلب في الدنيا».

ميار الببلاوي تنعى عمها الراحل

وتابعت ميار الببلاوي: «يا وجع قلبي الموجوع أصلا، اللهم أسكنه فسيح جناتك وتقبله في عليين، يا رب اغفر له يا رب لا نقول إلا ما يرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي يا عمى سلم على بابا وعمي عادل، يا كسرة ضهري».