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وزير التنمية المحلية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

كتب:

وائل فايز
03:35 م | السبت 04 مايو 2024
وزير التنمية المحلية يقدم التهنئة بعيد القيامة

وزير التنمية المحلية يقدم التهنئة بعيد القيامة

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي ترأسه القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وأمين رئاسة الجمهورية وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

وخلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الاحتفالية، حرص على تقديم التهنئة للدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والإخوة الأقباط وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعياً الله أن يرزق مصر الحبيبة بالأمن والأمان والنجاح في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر رمز التسامح والمحبة

وأكد اللواء هشام آمنة أن مصر ستظل دولة للتسامح والوحدة والمحبة بكل نسيجها الوطنى للشعب المصرى بجميع أبنائه على مر التاريخ.

صلاة افتتاحية وترانيم

وتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، كما ألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كلمة خلال الاحتفالية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.