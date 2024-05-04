محمود البزاوي يكشف تفاصيل زواجه من هالة السعدني: «عرفتها صدفة ورفضت الارتباط»

قال الفنان محمود البزاوي، إنه ارتبط بالإعلامية هالة السعدني عن طريق الصدفة وكان لم يعرف سنها ولا أنها ابنة الكاتب محمود السعدني، مشددا على أنه «فلاح» ومن المحلة الكبرى، وذهب لها عندما كانت محتجزة في المستشفى واكتشف أنها ابنة محمود السعدني.

زيارة هالة السعدني في المستشفى

وأوضح «البزاوي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه ذهب لمنزل الكاتب محمود السعدني لزيارة هالة السعدني بعد الخروج من المستشفى لكي يطمئن عليها، وكان في بداية عمله الفني وبعد تخرجه بسنتين فقط، مشددًا على أن هالة إنسانة جميلة.

ونوه بأنه بعد جلسة طويلة مع الكاتب محمود السعدني في منزله بصحبه عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، تكررت الزيارات لفترات طويلة، مشددًا على أن آخر زيارة أكد له الكاتب محمود السعدني بأن ابنته وافقت على الزواج.

صلاح السعدني شهد عقد الزواج

وتابع: «أما كنت بحب أشوفها كنت بروح أشوفها في إذاعة الشرق الأوسط»، موضحًا أنه في يوم كتب الكتاب أعلنت الإعلامية هالة السعدني رفضها لمبدأ الزواج بصفة عامة، وتدخل عمها الفنان الراحل صلاح السعدني لإقناعها بالموافقة.