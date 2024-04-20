محمود البزاوي يكشف عن صورة نادرة لـ صلاح السعدني في عقد قرانه

كشف الفنان محمود البزاوي، عن صورة نادرة للفنان الراحل صلاح السعدني، الذي توفي صباح أمس، في منزله.

صورة نادرة لصلاح السعدني

ونشر محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي على منصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة، علق عليها قائلا: «يوم كتب كتابي على زوجتي العزيزة هالة محمود السعدني، بحضور عم صلاح السعدني، الذي شهد على عقد الزواج».

وأضاف: «الله يرحمك يا عم صلاح على قد ما أسعدتني وأسعدت ملايين من محبينك في أنحاء العالم العربي كله».

صلة قرابة صلاح السعدني ومحمود البزاوي

ويربط صلاح السعدني ومحمود البزاوي صلة قرابة، إذ أن الأخير متزوج من ابنة شقيق الأول.

وشقيق صلاح السعدني، هو الكاتب الكبير محمود السعدني، الذي يعد واحدا من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وشارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، وترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينيات، كما شارك بالحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.