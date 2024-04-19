محمود البزاوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني

غيب الموت الفنان صلاح السعدني، صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لكنه لم يكشف سبب الوفاة.

سبب وفاة صلاح السعدني

وتواصلت «الوطن» مع محمود البزاوي، زوج ابنة شقيق الفنان الراحل، لمعرفة سبب الوفاة، والذي بدوره أكد أن الوفاة طبيعية تماما، وكان صلاح السعدني في منزله على سريره، ولم يذهب إلى المستشفى كما يقال من البعض.

وأوضح «البزاوي» أنه يطلب من الجميع تحري الدقة في المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى أحد أفراد الأسرة، حتي يجري التأكد من الأنباء.

محمود البزاوي يطلب من الجمهور الدعاء لصلاح السعدني

وطالب محمود البزاوي، الجمهور ومحبي صلاح السعدني في كل مكان، أن يدعو له في الساعات المقبلة؛ لأنه كان رجلا طيبا.