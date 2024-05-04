رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات الشرقية تزامنا مع اقتراب أعياد الربيع

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

تفقد مستشفى فاقوس المركزي

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، وبلغ عدد المترددين على العيادات حتى وقت الزيارة 920 مريضا.

تنظيم العمل بالعيادات الخارجية

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية تنظيم العمل بالعيادات الخارجية، موجهاً بتعزيز خصوصية المرضى أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادة الجلدية، حيث يصل متوسط التردد اليومي 100 حالة، مع زيادة الفواصل وعدد الستائر بالعيادة لمنع التكدس، كما كلف الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى باستغلال بعض الأماكن وإعادة توزيع الأسرة بوحدة العلاج الطبيعي.

توافر المخزون الاستراتيجي من حقن الـRH

كما تفقد وكيل الوزارة الصيدلية الخارجي، وتم التأكد من انتظام صرف الأدوية الخاصة بنفقة الدولة للمرضى، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من حقن الـRH، حيث يبلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة 5590 قرار، كما تفقد قسم الأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للحالات، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الدور الثالث والرابع، حيث تابع الأعمال الإنشائية الجارية لرفع كفاءة الأقسام الداخلية بالدور الثالث بتكلفة تقديرية تصل إلى 10ملايين جنيه دعم من ميزانية المديرية.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، يرافقه الدكتور محمد الوكيل مدير المستشفى، وتفقد العيادات الخارجية، لمتابعة مؤشرات التردد عليها الذي بلغ 70 مريضا حتى وقت الزيارة، في تخصصات «الباطنة العامة، والجراحة العامة، والعظام، والأورام، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي».