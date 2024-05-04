4 علامات إذا ظهرت على الطفل يجب التوجه إلى طبيب العيون فورا.. «الصحة» تكشف

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلًا إرشاديًا مهمًا لأولياء الأمور، بشأن أهمية زيارة الأطفال إلى طبيب العيون، حال ظهور عدد من العلامات عليهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

حالات يجب الذهاب فيها إلى طبيب العيون

وطالبت «الصحة» في الدليل الإرشادي، الأهالي بالتوجه بأطفالهم لطبيب العيون فورا في هذه الحالات وجاءت على النحو التالي:

- الطفل لا يرى بشكل جيد

- ظهور الحول «حركة العين غير مضبوطة»

- ملاحظة نقطة بيضاء بالعين

- يشاهد التلفزيون عن قرب

- تضييق العينين أثناء مشاهدة التليفزيون

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من أولياء الأمور في حال ظهور أي حالة من هذه الحالات على الأطفال لابد من الذهاب فورًا إلى الطبيب المختص، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وهو 15335، لافتة إلى قيام الفريق القائم على الخط بتوجيه ولي الأمر والعمل على تقديم الرعاية الطبيبة له من خلال أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة أن الكشف المبكر عن أي حالة مرضية يساهم في رفع معدلات الشفاء بنسبة تتجاوز 90%، موضحة أنه لابد من تغيير المفهوم الصحي لدى المواطن ورفع درجة الوعي الصحي تجاه التعامل مع الإصابة بأي من الأمراض سواء المعدية وغير المعدية.